Начинается масштабный ремонт всего Гражданского проспекта. Он завершится только к осени

В субботу, 15 июня, на севере Петербурга начнутся проблемы из-за ремонта Гражданского проспекта. Движение по нему поэтапно будут ограничивать на всем протяжении от проспекта Блюхера до Суздальского проспекта.

По данным Центра транспортного планирования, Гражданский проспект и Кушелевский путепровод — одни из ключевых магистралей, по которым транспорт с севера города выезжает в центр. В нормальном режиме там проезжает по 3,5 тыс. машин в час.

Первый этап ограничений стартует 15 июня на отрезке от Блюхера до Непокоренных. Он, по плану, продлится месяц, до 15 июля. При этом сам Кушелевский путепровод ремонтировать не планируется.

Затем на очереди отрезок от Непокоренных до Северного проспекта. Там все сделать планируется в августе. Предварительный срок окончания работ на третьем этапе Северный — Суздальский — 12 сентября, сообщили в ГАТИ Петербурга.

Как уточнили в компании-подрядчике, ООО «СК "Орион плюс"», чтобы минимизировать неудобства водителей, было решено основные работы — фрезерование и укладку асфальта — делать в праздничные дни и ночью. Для этого придется вводить серьезные ограничения движения. Днем в будни планируется вести подготовительные работы и менять бордюрный камень, так что для движения будет закрыта только крайняя полоса.





