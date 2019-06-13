На Кондратьевском горит цех старейшего металлургического завода «Красный выборжец»

Пламя разгорелось на территории старейшего металлургического предприятия Петербурга на Кондратьевском проспекте 13 июня. О пожаре на заводе «Красный выборжец» «Фонтанке» рассказали сотрудники около 14:20.

Фото: читательница "Фонтанки" Кристина

По их словам, огонь охватил пятый цех. На данный момент из него демонтировали оборудование. На место прибыли порядка 10 расчётов. В МЧС Петербурга оперативно комментарий предоставить не смогли.

Ранее «Фонтанка» писала о сложной ситуации на заводе, где сейчас идёт продажа имущества. Предприятие так и не переехало на новую производственную площадку и работает на земле, выкупленной под жилую застройку.





