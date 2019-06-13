Томские учёные запустили в космос Рогозина на красной «семёрке». Глава Роскосмоса пролетел 150 километров, сев между Монголией и Китаем

Ученые из Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и проекта ToSky запустили в космос главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина за рулём красных «Жигулей». Видео опубликовано в группе ToSky во «ВКонтакте».

Разумеется, Рогозин в машине был всего лишь макетом. Его прикрепили к автоматическому стратостату.

«Во время полета в стратосферу Рогозин пролетел на своей красной «семерке» 150 километров со средней скоростью полета 80 км/ч. Рогозин приземлился на первой ступени в 150 километрах от места запуска. Вторая ступень продрейфовала 16 часов на высотах 18-20 километров, после чего совершила посадку в 2 тысячах километров от места запуска, между Монголией и Китаем», — рассказывают ученые.







По словам авторов проекта, настолько длительных полетов стратостатов в России и странах СНГ не было с 2013 года.

Напомним, 6 февраля компания SpaceX успешно запустила в космос самую тяжелую ракету в истории Falcon Heavy. Вместе с ней к орбите Марса отправился электромобиль Tesla Roadster. «Фонтанка» подробно писала о том, какое значение для космической отрасли имеет этот старт.