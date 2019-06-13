МВД Великобритании согласовало выдачу Ассанжа в США

Глава британского МВД Саджид Джавид подписал решение о выдаче Соединенным Штатам основателя WikiLeaks через неделю после того, как об этом официально попросила американская сторона.

«Он [Джулиан Ассанж] за решеткой по вполне понятным причинам. Запрос об экстрадиции от США поступил. Его в суде рассмотрят завтра [14 июня], а вчера я подписал решение об экстрадиции и заверил его, так что оно поступит в суд завтра», – цитирует 13 июня заявление Джавида Financial Times.

По словам чиновника, требования США «легитимны», а задача министерства внутренних дел – добиться «свершения правосудия». Джавид подчеркнул, что окончательное решение должен принять суд королевства. При этом он никак не прокомментировал требование Швеции об экстрадиции Ассанжа.

По данным Guardian, суд над основателем WikiLeaks может пройти прямо в тюрьме.





