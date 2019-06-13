Василеостровский рынок открылся в тестовом режиме. В здании еще идет ремонт

В Петербурге объявили об открытии после реконструкции Василеостровского рынка, пока в тестовом режиме. Но в новом фуд-пространстве еще не завершен ремонт, охрана не спешит пускать посетителей внутрь.

Накануне было объявлено об открытии Василеостровского рынка в тестовом режиме. «Фонтанка» 13 июня посетила рынок. Главный вход с Большого проспекта был заперт, за стеклом – видна подготовительная работа, а охрана во дворе объяснила: все закрыто, внутри ремонт.

Пройти в здание удалось с другого входа. На рынке в настоящее время работают несколько точек продажи фруктов, овощей, мяса и сыров. Основная часть площадей пустует. Продавцы утверждают, что запуск пространства еще впереди, а накануне проходила «какая-то дегустация».

В официальном аккаунте рынка в Instagram в сторис выложили подробности дегустации — многочисленные посетители, работающие стойки стритфуда и лавки.







В субботу, 15 июня, на Василеостровском рынке анонсировано проведение медиафестиваля Esquire Weekend. На следующий день, как сообщает официальный инстаграм рынка, начнется тестовая работа ресторанов, вход будет свободным. Полная загрузка рынка предполагает открытие на 3 тысячах кв. метров 45 продуктовых лавок и 16 гастрозаведений.

О реконструкции городских рынков заговорили еще в 2017 году. В частности, предлагалось обустроить в зданиях общественные пространства с гастрономической составляющей. Однако Смольный натолкнулся на сопротивление арендаторов рынков, выселять их для переформатирования пространств чиновникам приходится в суде. Борьба идет с переменным успехом.