В Челябинске отец похитил сына «по религиозным причинам». В семейной драме разбираются СК и Герман Стерлигов

Житель Челябинской области Максим Громов силой отобрал своего 4-летнего сына у матери, которая решила жить с другим мужчиной. Поступок «обыкновенного христианина» вызвал поддержку у предпринимателя Германа Стерлигова, известного своей религиозностью. Следственный же комитет начал проверку.

«9 июня во дворе одного из домов в Ленинском районе 28-летний мужчина похитил четырёхлетнего мальчика <...>. В совершении преступления подозревается биологический отец мальчика Максим Громов. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего)», – цитирует 13 июня заявление руководителя регионального управления СК Валентина Ведерникова издание 74.ru.

По словам следователя, местоположение мальчика до сих пор неизвестно. Мать ребенка, которая не стала записывать биологического отца в свидетельство о рождении, утверждает, что ее бывший возлюбленный пошел на похищение по «религиозным причинам». Громов якобы хотел вырастить сына вдали от цивилизации.

Поступок мужчины в своем обращении к полиции решил оправдать предприниматель Герман Стерлигов, у которого в слободе «обыкновенный христианин» Громов какое-то время жил. «Сын должен быть с отцом», – уверен Стерлигов, который нелицеприятно отозвался о женщине, которая выбрала другого мужчину.







В качестве аргумента права Громова на сына предприниматель заявил, что «так испокон веку было до того, как нам стали навязывать поганые западные безбожные «ценности».

Напомним, Герман Стерлигов называет себя православным христианином, при этом членом Русской церкви он не является, так как считает, что та впала в ересь. Известен эксцентричными поступками и радикальными высказываниями. Например, в оскорбительной форме запрещает входить в свои магазины секс-меньшинствам.