Дачникам сузят Московское шоссе, несколько улиц закрывают на Васильевском и в центре

В субботу, 15 июня, планируется серьёзно ограничить движение не только на Бухарестской улице, но и на Московском шоссе. В конце месяца перекроют улицу Жуковского. Несколько улиц закрывают в Василеостровском районе. А Троицкий мост на несколько дней останется без трамвайного движения.

Как сообщает 13 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга, на месяц, с 15 июня по 15 июля, в связи с размещением ограждения компанией «Трансбарьер» ограничивается движение транспорта по Московскому шоссе от административной границы города до реки Поповой Ижорки (между Колпинским шоссе и Ям-Ижорой), в направлении области. Дачникам немного облегчит жизнь тот факт, что работы не будут проводить в период с 14:00 по пятницам до 17:00 по субботам.

На Бухарестской, где строится вестибюль станции метро «Проспект Славы», с 15 по 23 июня закрывается направление движения от Южного шоссе к проспекту Славы и по Южному шоссе от Софийской улицы к Бухарестской улице, уточняет ГАТИ. С 15 июня по 31 августа ограничивается движение по Бухарестской от Славы до улицы Димитрова и по Альпийскому переулку в створе Бухарестской улицы.

С 15 июня по 14 июля в связи с реконструкцией газопровода компанией «ПетербургГаз» закрывается движение по Шкиперскому протоку от Детской улицы до Карташихиной улицы, включая перекрестки с улицей Шевченко и Карташихиной улицей. По той же причине до 24 июля закрыто движение по Морской набережной от северного до южного проезда Прибалтийской площади, а с 25 по 28 июля оно будет ограничено. До 1 июля из-за прокладки водопровода закрыто (а со 2 по 14 июля ограничивается) движение транспорта по 4-5 линиям В.О. у площади Трезини.







На улице Жуковского СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» будет ремонтировать дорожное покрытие. График ограничений следующий:

с 17 по 20 июня и с 1 по 20 июля ограничивается движение по Жуковского от Литейного проспекта до улицы Маяковского;

с 21 по 26 июня ограничивается движение по Жуковского от Литейного до Лиговского, без перекрестков с улицами Маяковского и Восстания;

с 27 по 30 июня закрывается движение по Жуковского от Литейного до Маяковского, включая перекресток с улицей Чехова; от улицы Маяковского до улицы Восстания; от улицы Восстания до Лиговского проспекта, включая перекресток с улицей Радищева.

Кроме того, в связи с подготовкой к праздничным мероприятиям с 15:00 18 июня до 8:00 25 июня закрывается трамвайное движение по Троицкому мосту. «Тройка» пойдёт в объезд по Литейному проспекту (сворачивая туда по Белинского) и Литейному мосту, сообщает пресс-служба ГУП «Горэлектротранс».