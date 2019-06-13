Гендиректор «Теплосети Санкт-Петербурга» Игорь Стренадко покидает свою должность
Игорь Стренадко уходит с должности гендиректора АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
По данным «Фонтанки», Стренадко написал заявление об уходе. Совет директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» уже 13 июня может принять решение о его освобождении от должности. На самом предприятии и в ТГК-1, которая его контролирует, от комментариев воздержались.
Игорь Стренадко работал на предприятии «Тепловодоканал» объединения «Интауголь» и государственном предприятии «Гортеплосеть» города Инта. В 2001 году перешел на работу на предприятие «Тепловая сеть» ОАО «Ленэнерго». В 2010-м назначен главным инженером ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», а в октябре 2012-го — генеральным директором. В 2018 году награжден почетной грамотой Министерства энергетики РФ за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний и добросовестный труд.
Напомним, ранее стало известно, что гендиректор сменится в еще одной крупнейшей компании энергосетевого комплекса города: Игорь Федоров и ГУП «ТЭК СПб» не будут продлевать контракт. Предположительно, его место займет Иван Болтенков.
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Справка:
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» – одно из крупнейших теплоэнергетических предприятий города. Компания создана 1 февраля 2010 года на базе городских сетей и структурного подразделения «Тепловая сеть» ОАО «ТГК-1» (в настоящее время ПАО «ТГК-1»).
Организация эксплуатирует на праве собственности около 700 км магистральных трубопроводов и порядка 1800 км внутриквартальных сетей в одиннадцати административных районах Санкт-Петербурга и Всеволожском районе Ленинградской области, обеспечивая передачу 50% потребляемой городом тепловой энергии. Основные акционеры: ПАО «ТГК-1» (74,9997%) и ГУП «ТЭК СПб» (25,0003%)
Ежегодно по сетям АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» передается около 20 миллионов гигакалорий тепловой энергии. В сфере ответственности общества проживает более 2,5 млн горожан. Предприятие обеспечивает теплоснабжением порядка 14 000 зданий различного назначения.