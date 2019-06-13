Гендиректор «Теплосети Санкт-Петербурга» Игорь Стренадко покидает свою должность

Игорь Стренадко уходит с должности гендиректора АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

По данным «Фонтанки», Стренадко написал заявление об уходе. Совет директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» уже 13 июня может принять решение о его освобождении от должности. На самом предприятии и в ТГК-1, которая его контролирует, от комментариев воздержались.

Игорь Стренадко работал на предприятии «Тепловодоканал» объединения «Интауголь» и государственном предприятии «Гортеплосеть» города Инта. В 2001 году перешел на работу на предприятие «Тепловая сеть» ОАО «Ленэнерго». В 2010-м назначен главным инженером ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», а в октябре 2012-го — генеральным директором. В 2018 году награжден почетной грамотой Министерства энергетики РФ за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний и добросовестный труд.

Напомним, ранее стало известно, что гендиректор сменится в еще одной крупнейшей компании энергосетевого комплекса города: Игорь Федоров и ГУП «ТЭК СПб» не будут продлевать контракт. Предположительно, его место займет Иван Болтенков.





