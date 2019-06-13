Видео: Как ОМОН берёт Думскую

Кадры прогулки полицейских в сопровождении сотрудников Росгвардии по барным улицам Петербурга опубликованы 13 июня.

Видео размещено в группе «Дорожный инспектор». На кадрах ОМОН прерывает веселье в питейных заведениях на улицах Думской и Рубинштейна. В закутках находят залежи алкоголя и припрятанные «шарики». В ходе рейда также осмотрены 34 автомобиля, четверо человек доставлены в 28 отдел полиции за мелкое хулиганство.

Как ранее писала «Фонтанка», повторная ночная облава на Думской показала вектор на прикрытие необузданного веселья на главных молодежных улицах Петербурга. В одних барах не нашли лицензии на продажу спиртного, в других нашли, но в комплекте с алкоголем с поддельными акцизными марками.







В ночь на 24 февраля 2019 года произошло смертельное ДТП на Невском проспекте. 30-летний Мурад Касымов, по собственному признанию, надышался веселящего газа на Думской, после чего вдавил педаль газа в пол и вылетел на тротуар. В результате погибли два человека, в том числе гражданин США. После этого власти города объявили, что будут бороться с продажей веселящего газа в центре города.