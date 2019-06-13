Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+20°C
/ Завтра: +18
$ 64.63р
73.01р
16:23 13.06.2019
Расширенный поиск

Город
13.06.2019 14:43
Печать

Видео: Как ОМОН берёт Думскую

Кадры прогулки полицейских в сопровождении сотрудников Росгвардии по барным улицам Петербурга опубликованы 13 июня. 

Смотреть в новом окне

Видео размещено в группе «Дорожный инспектор». На кадрах ОМОН прерывает веселье в питейных заведениях на улицах Думской и Рубинштейна. В закутках находят залежи алкоголя и припрятанные «шарики». В ходе рейда также осмотрены 34 автомобиля, четверо человек доставлены в 28 отдел полиции за мелкое хулиганство.

Как ранее писала «Фонтанка», повторная ночная облава на Думской показала вектор на прикрытие необузданного веселья на главных молодежных улицах Петербурга. В одних барах не нашли лицензии на продажу спиртного, в других нашли, но в комплекте с алкоголем с поддельными акцизными марками.



В ночь на 24 февраля 2019 года произошло смертельное ДТП на Невском проспекте. 30-летний Мурад Касымов, по собственному признанию, надышался веселящего газа на Думской, после чего вдавил педаль газа в пол и вылетел на тротуар. В результате погибли два человека, в том числе гражданин США. После этого власти города объявили, что будут бороться с продажей веселящего  газа в центре города. 

 

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Ленстройтрест»
13.06.2019 16:13

В жилом квартале «Янила» благоустраивают территорию детского сада

На строительной площадке будущего детского сада в голландском квартале «Янила», который возводит ГК «Ленстройтрест» в микрорайоне Янино Ленинградской области, началось благоустройство прилегающей территории.
ГК «Эталон»
13.06.2019 15:51

Проекты бизнес-класса от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком

Жилой комплекс класса бизнес-лайт «Эталон на Неве» и проекты бизнес-класса «Петровская Доминанта», Botanica и Fusion, которые АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Санкт-Петербурге, получили аккредитацию Связь-Банка.
«Аквилон Инвест»
13.06.2019 12:46

Еще один банк аккредитовал жилые комплексы «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге

Ипотека от банка «Металлинвестбанк» доступна в жилых комплексах «4YOU», «Q-мир», «СолнцеPARK» и «ARTквартал.Аквилон».
Setl Group
13.06.2019 11:21

Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Setl Group

13 июня 2019 г. национальное рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Холдинга Setl Group до A-(RU), прогноз «Стабильный».
АО «Строительный трест»
13.06.2019 11:05

Объекты «Строительного треста» в финале Urban Awards 2019

11 июня, в 27-й день рождения компании «Строительный трест», состоялась презентация финалистов премии Urban Awards 2019, защита проектов и итоговое голосование жюри.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
11.06.2019 18:00

Красная роза - эмблема любви

Только завершился в музее-заповеднике Павловск традиционный «Сиреневый променад», как в Екатерининском саду Пушкина расцвели розы. А во дворах малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» «На Царскосельских холмах» тоже распускаются цветы.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
11.06.2019 17:41

Банк «Санкт-Петербург» усиливает кибербезопасность

На Петербургском международном экономическом форуме компания BI.ZONE и ПАО «Банк Санкт-Петербург» заключили соглашение о долговременном сотрудничестве в области кибербезопасности.
Setl City
11.06.2019 16:22

«Петербургская Недвижимость» приглашает на праздник «Фестиваль друзей» в парк «Солнечного города»

Компания предлагает петербуржцам присоединиться к красочному мероприятию, которое пройдет в субботу 15 июня в парке жилого комплекса «Солнечный город». Гостей ждет развлекательная программа с мастер-классами и скидки на квартиры.
предоставлено компанией ООО «БОКСБЕРРИ»
11.06.2019 16:20

Интернет-магазины Петербурга стали отправлять больше посылок

Boxberry: на что обращают внимание покупатели при получении онлайн-заказов.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
11.06.2019 16:06

Банк «Санкт-Петербург» стал лауреатом премии «Финпрестиж 2018» в Калининграде

4 июня министр финансов Калининградской области Виктор Порембский вручил директору филиала «Европейский» Дмитрию Данилову диплом «За лучшее клиентское обслуживание физических лиц» и статуэтку премии.
ГК «КВС»
11.06.2019 15:56

Современный детский сад в микрорайоне «Ясно.Янино»

Группа компаний «КВС» начала строительные работы по возведению трехэтажного детского сада в микрорайоне «Ясно.Янино».
ГК «КВС»
11.06.2019 15:46

«Жили-Были» - для сказочной жизни

Группа компаний «КВС» возвела уже 11 этажей жилого комплекса «Жили-Были» с собственным фитнес-центром и бассейном, что позволит заниматься спортом в любое удобное время. Всего в доме будет 24 этажа с отдельными кладовыми помещениями.