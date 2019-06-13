Путин уволил двух генералов из-за дела Голунова
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации Юрия Девяткина и Андрея Пучкова. Об этом сообщается 13 июня на сайте Кремля.
Девяткин занимал должность начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД. Пучков был начальником УВД по Западному административному округу столицы. Об их увольнении из-за дела журналиста Голунова, несправедливо обвиненного в сбыте наркотиков, президента ранее попросил глава МВД Владимир Колокольцев.
Накануне дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова было закрыто в связи с его непричастностью. За Голуновым также признано право на реабилитацию. Это значит, что государство должно оплатить журналисту вынужденные прогулы на работе, а еще покрыть все расходы на адвокатов.
Справка:
Автор антикоррупционных расследований Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. О том, что журналист находится в управлении полиции по ЗАО и подозревается в покушении на сбыт наркотиков, близкие узнали только через 14 часов. В защиту Ивана выступили десятки влиятельных изданий и тысячи журналистов по всей стране. На суде, который отправил Голунова под домашний арест, спецкор заявил, что готовил расследование о похоронном бизнесе, в нем фигурируют высокопоставленные сотрудники ФСБ.