Путин уволил двух генералов из-за дела Голунова

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации Юрия Девяткина и Андрея Пучкова. Об этом сообщается 13 июня на сайте Кремля.

Девяткин занимал должность начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД. Пучков был начальником УВД по Западному административному округу столицы. Об их увольнении из-за дела журналиста Голунова, несправедливо обвиненного в сбыте наркотиков, президента ранее попросил глава МВД Владимир Колокольцев.

Накануне дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова было закрыто в связи с его непричастностью. За Голуновым также признано право на реабилитацию. Это значит, что государство должно оплатить журналисту вынужденные прогулы на работе, а еще покрыть все расходы на адвокатов.





