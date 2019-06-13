Россияне назвали самым любимым мультфильмом «Ну, погоди!». Мультипликатор рассказал о раскадровках из зоны

Почти все население России смотрело мультфильм «Ну, погоди!». Он же является самым любимым у сограждан.

Это выяснил ВЦИОМ. Как говорится в исследовании от 13 июня, «Ну, погоди!» – стабильно первый в списке любимых мультфильмов россиян. Причем год от года он любим все больше: если три года назад приключения волка и зайца были №1 в народном рейтинге у 59% зрителей, то сегодня – у 65%. А смотрело мультсериал почти все население страны — 98%. 80% видели все выпуски, еще 18% – некоторые выпуски. Почти каждый родитель (97%) хотел бы показать своему ребёнку «Ну, погоди!», несмотря на то, что сегодня дети чаще смотрят современные российские мультфильмы (13%).

В пятерку самых любимых мультиков у участников опроса также вошли: «Каникулы в Простоквашино» (31%), «Маша и медведь» (16%), «Винни-Пух» (13%) и «Чебурашка и крокодил Гена» (10%). Таким образом, иностранных рисованных лент в ТОП-5 не оказалось.

Как рассказал в эфире радио «Говорит Москва» мультипликатор Владимир Тарасов, мультсериал «Ну, погоди!» был популярен даже за колючей проволокой — заключенные рисовали собственные сюжеты с волком и зайцем.







«В своё время, выступая по телевидению, он [режиссер мультика Вячеслав Котёночкин] обратился к зрителям – у кого есть какие мысли по поводу следующих похождений волка и зайца, присылайте письма. И хлынул огромный поток писем на телевидение! Запаковали их в шесть огромных мешков. Там были, в том числе, письма из мест заключения. Зеки создавали свои раскадровки, свои картины о приключениях волка и зайца в определённой криминальной тематике. Это было невероятно смешно. Это лишнее подтверждение тому, что мультфильм удивительно лёг на менталитет русского народа, русского человека», – отметил Тарасов.