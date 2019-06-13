Кувырок такси и встреча с КамАЗом отправили водителей к медикам в Петербурге, на «Нарве» в области погиб пассажир

УГИБДД Петербурга и Ленобласти приводит статистику ДТП в обоих регионах за 11 и 12 июня. Аварии унесли две жизни и окончились травмами для полусотни человек.

Как сообщается 13 июня в официальной группе ведомства "ВКонтакте", за прошедшие два дня в Петербурге было зафиксировано 680 дорожных аварий, из них в 31-й пострадали люди. Травмы получили 33 человека, в том числе четверо детей. Один человек погиб. Ночью 11 июня в районе поселка Молодежное автомобиль BMW X6 насмерть сбил пешехода.

Утром 12 июня на Витебском проспекте перевернулось такси Volkswagen Polo. Водитель и пассажир получили травмы средней тяжести. Еще один таксист отличился днем у аэропорта Пулково: перестроившись через ряд, он собрал ехавшую по этому ряду машину и припаркованный автомобиль.







Вечером того же дня на пересечении проспектов Королёва и Сизова столкнулись легковушка и самосвал КамАЗ. Удар пришелся сбоку на переднюю часть легковой машины. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в ней пострадала женщина-водитель, ее увезли медики.

«Есть видеозапись с регистратора! Ехал водитель на зелёный! Оставалось зелёному светофору 4 секунды ещё гореть, просто перед ним проскочила одна машина, а девушка решила тоже успеть и не успела... у неё перелом ноги и сотрясение, все живы и не пьяные!» – пишет участница группы Анна.

А уже ночью на Кондратьевском проспекте мотоциклист въехал в поворачивавший налево автомобиль Hyundai Solaris, сообщают в группе. «Мотоциклист не ехал быстро, я бы даже сказал, медленно, не более 60км/ч. Сам был очевидцем этого ДТП, а вот «Солярис» был неправ!» – пишет Александр.

По словам участника группы Артура, на мотоцикле ехали двое, они живы, но получили травмы средней тяжести.

В Ленинградской области за 11-12 июня произошло 142 ДТП, пострадавшие были в 15. Всего травмы получили 19 человек, среди которых двое детей. Один человек погиб.

Смертельная авария произошла ночью 12 июня на федеральной автодороге «Нарва» в Волосовском районе. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД, около 0:08 на 86-м километре трассы 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением на правом закруглении дороги и столкнулся со встречным Nissan под управлением 56-летнего мужчины.

В результате ДТП погибла 42-летняя пассажирка «Лады». Оба водителя и 69-летняя пассажирка отечественной машины были госпитализированы в тяжелом состоянии.