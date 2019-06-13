«Зенит» ходатайствует о возвращении Кокорина в клуб

Во время рассмотрения жалобы на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву в Мосгорсуде в четверг, 13 июня, представили ходатайство от футбольного клуба «Зенит». Как передает «Чемпионат.com», сине-бело-голубые отметили, что Кокорин стал чемпионом России по футболу и клуб ходатайствует о его возвращении в команду.

Сам Кокорин, когда ему дали слово, попросил суд о справедливости.

Напомним, что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявлял, что Кокорину передадут золотую медаль чемпиона России лично, как только это станет возможно. Ранее петербургский клуб неоднократно высказывался о поддержке Кокорина и желании продлить с ним соглашение, в отличие от того же Мамаева, с которым «Краснодар» намерен разорвать контракт.

8 мая Кокорин получил полтора года, его брат Кирилл столько же. Мамаев и Александр Протасовицкий приговорены к году и пяти месяцам каждый. Потерпевшими по делу проходили водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ Сергей Гайсин. В октябре 2018 года они были избиты у ночного клуба «Эгоист» и в кафе «Кофемания».





