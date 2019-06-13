Жители Подмосковья перекрыли дорогу, чтобы не дать вырубить лес на месте будущего мусорного полигона. Есть задержанные

Жители подмосковного Ликино-Дулёво перекрыли Московское большое кольцо (трасса А-108) 13 июня, чтобы помешать вырубке леса, на месте которого планируется строительство мусорного полигона.

На место акции приехали силовики. Политик Дмитрий Гудков опубликовал видеозаписи, на которых люди в форме применяют силу к собравшимся. «ОВД-Инфо» со ссылкой на активистов сообщает, что у одной из женщин — подозрение на перелом ребра. Задержаны уже 15 человек, сотрудники правоохранительных органов оттеснили активистов.

кадр из видео/Telegram

Жители Ликино-Дулёво протестуют против строительства комплекса по переработке отходов уже несколько месяцев. По их словам, на месте будущей стройки обитают краснокнижные животные, а на болотах расположены истоки нескольких рек. Строить комплекс, по имеющимся данным, будет компания «Хартия», которая на 51% принадлежит сыну генпрокурора РФ Игорю Чайке.







Напомним, что борются против строительства мусорного полигона и жители Архангельской области. Активисты разбили палаточный городок недалеко от места будущей стройки и вступают в противостояние с сотрудниками ЧОП и силовиками. В День России поморы освистали губернатора Игоря Орлова, который, по их мнению, не отстаивает интересы родного региона в этом конфликте.