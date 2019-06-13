Прокуратура Кубани отрицает «воскрешение» Цапка. Похожий человек с фото — разыскиваемый за воровство

Человек, в котором жители Сочи признали воскресшего главу кущёвской банды Сергея Цапка, оказался уроженцем Бишкека, находящимся в федеральном розыске по подозрению в воровстве.

Об этом 13 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

11 июня кубанская «Комсомольская правда» написала: жители края попросили прокурора Сочи Игоря Грязнова выяснить, что за человек попал в ДТП 14 июня. Им показалось, что на снимках с места аварии изображён лидер кущёвской ОПГ Сергей Цапок, считающийся умершим в местах не столь отдалённых.

«Если этот факт подтвердится, то можно будет утверждать о совершении целого ряда должностных преступлений. Просим провести проверку и установить достоверно личность человека, попавшего в кадр», — заявили активисты.







Напомним, по официальным данным, Сергей Цапок в июле 2014 года умер в СИЗО, не дождавшись приговора. Официальная причина смерти — закупорка легочной артерии после отрыва тромба. При этом за два дня до его смерти в том же изоляторе умер другой член банды — Игорь Черных (один из основных киллеров ОПГ). Официальный представитель регионального СК тогда заявила, что криминала в смерти Цапка нет.

По мнению жителей Сочи, криминальный лидер мог притвориться мертвым, разыграть приступ инсульта, а потом выйти на свободу. Отметим, фото на месте ДТП, на котором якобы опознали Цапка, было сделано 4 июня: автомобиль BMW тогда врезался в отбойник.

Уголовное дело об убийстве 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года стало одним из самых громких в современной истории России. После него выяснилось, что кущевская ОПГ многие годы, по сути, контролировала станицу при попустительстве многих местных силовиков.