«Ночлежка» в 12-й раз проведёт «Эспресс-помощь» в пользу бездомных

Благотворительная организация «Ночлежка» в двенадцатый раз проведёт благотворительную акцию «Эспресс-помощь», которая призвана помочь обездоленным людям. Во второй раз она пройдёт в новом формате – к акции могут присоединится все желающие не только в Петербурге, но и во всём мире.

В день проведения «Эспресс-помощи» – 29 июня – в кафе-участниках можно будет выпить кофе, а часть суммы от продажи направят в «Ночлежку». Также горожан ждут интересные лекции и разнообразные мастер-классы.

Кроме того, в любой точке мира желающие смогут организовать своё благотворительное событие: посиделки дома с друзьями, кофепитие или чаепитие, званый ужин, совместный просмотр кино и пр. или выбрать понравившееся предложение. Это можно сделать на официальном сайте «Эспресс-помощи».

В «Ночлежке» рассказали, что одиннадцать предыдущих акций принесли благотворительной организации 2 502 309 рублей – этих денег хватило, чтобы помочь 274 людям выбраться с улицы с помощью специалистов по социальной работе, юристов и психологов.

В этот раз деньги будут направлены на открытие нового ночного приюта – модульного здания со спальными местами, душем и мини-прачечной, в котором сможет переночевать без денег и документов любой человек, оказавшийся на улице.