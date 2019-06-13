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Общество
13.06.2019 12:51
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Умер бывший глава Водоканала Санкт-Петербурга Феликс Кармазинов

Феликс Кармазинов, многие годы занимавший должность главы Водоканала Санкт-Петербурга, скончался. Информацию об этом «Фонтанке» 13 июня подтвердила его дочь Янина.

Феликс Кармазинов
Феликс Кармазинов
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

В последнее время Кармазинов являлся координатором стратегических программ Водоканала. По информации «Фонтанки», в течение нескольких лет Феликс Кармазинов боролся с онкологическим заболеванием. За несколько дней до смерти его доставили в Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А. М. Гранова, где он скончался 13 июня около полудня.




© Фонтанка.Ру

Справка:

Феликс Кармазинов – почетный гражданин Санкт-Петербурга, почетный гражданин Кронштадта. Лауреат государственной премии в области науки и техники (2001 год). Награжден орденом Почета, орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью кавалера французского национального ордена «За заслуги», командорским знаком 1-ой категории ордена Финского Льва и многими другими наградами.

Кармазинов родился 6 октября 1943 года в Кронштадте. В 1966 году окончил Ленинградский институт водного транспорта. Работал на Кронштадтском морском заводе (мастер, старший мастер, заместитель начальника цеха), возглавлял Кронштадтский филиал Ленинградского швейного объединения «Маяк», был первым заместителем председателя Кронштадтского райисполкома, секретарем Кронштадтского райкома КПСС, председателем исполкома Кронштадтского Совета народных депутатов. В 1987 году возглавил Управление водопроводно-канализационного хозяйства «Водоканал», позднее преобразованное в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Кармазинов стоял во главе Водоканала 30 лет. В 2016 году он ушел в отставку, получив пост координатора стратегических программ предприятия.

В конце года Феликс Кармазинов с должности спецпредставителя главы города переместился на место советника на общественных началах по взаимодействию с организациями жилищно-коммунального хозяйства.

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