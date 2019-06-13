Умер бывший глава Водоканала Санкт-Петербурга Феликс Кармазинов

Справка:

Феликс Кармазинов – почетный гражданин Санкт-Петербурга, почетный гражданин Кронштадта. Лауреат государственной премии в области науки и техники (2001 год). Награжден орденом Почета, орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью кавалера французского национального ордена «За заслуги», командорским знаком 1-ой категории ордена Финского Льва и многими другими наградами.

Кармазинов родился 6 октября 1943 года в Кронштадте. В 1966 году окончил Ленинградский институт водного транспорта. Работал на Кронштадтском морском заводе (мастер, старший мастер, заместитель начальника цеха), возглавлял Кронштадтский филиал Ленинградского швейного объединения «Маяк», был первым заместителем председателя Кронштадтского райисполкома, секретарем Кронштадтского райкома КПСС, председателем исполкома Кронштадтского Совета народных депутатов. В 1987 году возглавил Управление водопроводно-канализационного хозяйства «Водоканал», позднее преобразованное в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Кармазинов стоял во главе Водоканала 30 лет. В 2016 году он ушел в отставку, получив пост координатора стратегических программ предприятия.

В конце года Феликс Кармазинов с должности спецпредставителя главы города переместился на место советника на общественных началах по взаимодействию с организациями жилищно-коммунального хозяйства.