Мамаев — судье: Сейчас уже ничего просить не хочу, всё происходящее — это позор

Во время апелляции футболист Павел Мамаев обратился к суду с короткой речью. Как пишет 13 июня «Чемпионат.com», спортсмен не верит, что сегодня что-то изменится.

«Ваша честь, мы восемь месяцев чего-то просим. Сейчас уже ничего просить не хочу. Все происходящее — это позор. Уверен на 1000%, что ничего сегодня не изменится. Это очередное шоу», — заявил Мамаев.

Напомним, что в четверг, 13 июня, в Мосгорсуде проходит рассмотрение жалобы на приговор нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву. 8 мая Кокорин получил полтора года, его брат Кирилл столько же. Мамаев и Александр Протасовицкий приговорены к году и пяти месяцам каждый. Потерпевшими по делу проходили водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ Сергей Гайсин. В октябре 2018 года они были избиты у ночного клуба «Эгоист» и в кафе «Кофемания».





