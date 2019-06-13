Для Балтийской таможни складской гешефт утопили в ванне

12 акриловых ванн с гидромассажем изменили годами сложившиеся отношения между участниками ВЭД и таможенными органами. Судебный процесс на 500 тыс. рублей поставил крест на бизнесе с годовым оборотом в 0,2 млрд. Впрочем, участники рынка констатируют: взятки пока все равно выгоднее. Но не для упёртых.

Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

Импорт 12 акриловых ванн с гидромассажерами наткнулся на таможенную бдительность. Принадлежащее петербуржцу Алексею Бондаренко ООО «Пултек» привлекли к административной ответственности – на некоторых не оказалось маркировки. Сотрудники Балтийской таможни изъяли груз и отправили его на ответственное хранение на склад в Кронштадте. 50 000 рублей штрафа могли бы поставить точку в этой истории, если бы «Пултек» пошел по одному из проторенных путей.

Например, можно попробовать договориться с представителями Балтийской таможни, чтобы они не инициировали изъятие товара из таможенной процедуры. Акриловые ванны не попали бы на склад, и ничего такого бы не произошло. В этом сценарии может присутствовать намек на неформальную составляющую, но, говорят, так поступает большинство импортеров, а оставшихся бизнес-сообщество причисляет к категории упёртых.

Можно было просто заплатить штраф, потом получить ванны на складе, заплатив владельцам склада 519 200 рублей за хранение, и благополучно раскидать сантехническую роскошь по магазинам, зашив в цену непредвиденные затраты. «Пултек» пошел другим путем.







6 марта 2018 года постановление о признании его таможенного представителя (ПАО «Совфрахт») виновным вступило в законную силу, 15 марта Балтийская таможня разрешила забрать товар, а 20-го владелец склада выставил счет: 519 200 рублей за хранение в период с 6-го по 15-е марта.

По закону с момента помещения таможенным органом изъятого груза на склад до момента вступления в законную силу документа, предполагающего его изъятие, юридические отношения имеются между складом и таможенным органом, потом – между складом и владельцем груза.



Процедура устроена таким образом, что забрать груз со склада владелец может на основании отдельного разрешения таможенного органа, которое появляется не в тот же день. Вот на этом владельцы складов и зарабатывают – чем дольше промежуток между выходом постановления о нарушении и появлением разрешения таможенного органа, тем больше денег можно получить с владельца груза. При этом договорных отношений между ним и складом нет – они происходят как бы сами по себе после того, как таможне груз уже не интересен, а хозяину еще не доступен. Об этом отдельным образом написано в гражданском законодательстве.

Для владельцев складов это время самое вкусное – они назначают цены за хранение подобных грузов «от души», без оглядки на среднерыночные. Такова многолетняя традиция, сложившаяся среди участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), оформляющих импортируемые грузы на Балтийской таможне. Остальные таможни нашего региона хранят такие грузы на складах временного хранения, имеющих открытые общие тарифы, и там такого не может произойти.

В 2018 году Балтийская таможня возбудила 721 дело о нарушении таможенных правил по статье 16.2 КоАП. Именно по этой статье КоАП чаще всего изымают товары и помещают на хранение. Если предположить, что в половине случаев товары были изъяты, то это около 350 дел. Товары могут быть совершенно разными, как по количеству, так и по наименованию. Если за среднюю величину взять стоимость хранения товара, который был предметом этого судебного дела, то стоимость его хранения составила примерно 0,5 млн рублей. Соответственно, весь объем таких расходов бизнеса на хранение может составить около 0,2 млрд рублей в год. В основном эти деньги платят владельцам складов фигуранты дел об административных правонарушениях, причисляемые к категории «упёртые».

«Пултек» проявил изысканную упёртость – он решил оспорить традицию.

3 июня 2019 года 13-й арбитражный апелляционный суд подтвердил правильность претензий «Пултека» к владельцу склада в Кронштадте компании «Партнер» (с мая сего года принадлежит петербуржцу Дмитрию Иванову). Хранение даже столь модных аксессуаров, как гидромассажные ванны, не может стоить полмиллиона рублей за одну неделю. Такими были выводы Ленинградской областной торгово-промышленной палаты, чье экспертное заключение приобщено к материалам дела.

Адекватной суммой эксперты назвали 41 541 рубль, именно ее, как постановил суд, склад имел право взыскать с «Пултека». А разницу между 519 200 рублями и этой суммой (477 659 рублей) суд взыскал с «Партнера».

И многолетняя традиция обрушилась. Теперь каждый импортер может позволить себе стать упёртым, имея все основания полагать, что суд окажется на его стороне.

Марианна Чугаева, руководитель юридической компании «Магистраль»:

«В настоящее время товары, арестованные таможенными органами в рамках дел об административных правонарушениях, обычно помещаются на хранение на различные коммерческие склады. Издержки по хранению товаров во время производства дел несут таможенные органы. Однако после вынесения постановления по делу издержки несут заинтересованные лица – лица, привлеченные к ответственности, или собственники товаров.

Отношения между хранителями и заинтересованными лицами возникают в силу закона, какой-либо договор не заключается. Соответственно, стоимость услуг по хранению товаров сторонами предварительно не согласовывается. Это обстоятельство побуждает хранителей определять ее произвольно, без оглядки на рынок и без учета размера расходов, фактически понесенных при хранении товаров. Как следствие стоимость услуг хранителей значительно превышает разумные пределы. Заинтересованные лица вынуждены оплачивать счета, поскольку в противном случае им не отдают товары.

Некоторые компании уже пытались бороться с произволом хранителей, в том числе в судебном порядке. Но до сих пор суды поддерживали хранителей. После завершившегося 3 июня процесса компании получили возможность платить хранителям за их услуги по реальной рыночной цене».

Константин Шмелев, для «Фонтанки.ру»