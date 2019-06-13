Минстрой не будет переносить дату перехода застройщиков на эскроу-счета

В Министерстве строительства РФ опровергли информацию о возможном переносе даты перехода девелоперов на проектное финансирование и эскроу-счета с 1 июля на 1 октября. Об этом 13 июня со ссылкой на замглавы ведомства Никиту Стасишина сообщила газета «Ведомости».

Ранее СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что Минстрой рассматривает введение трехмесячной отсрочки на переход застройщиков на эскроу-счета. В частности, об этом написал «Коммерсантъ», оттолкнувшись от информации, полученной от одного из участников совещания с участием министра строительства РФ Владимира Якушева.

Напомним, для того, чтобы компании смогли завершить строительство по старым правилам, в рамках договоров долевого участия, готовность дома должна превышать 30%, а количество раскупленных квартир — 10%. Новые правила подразумевают, что средства дольщиков будут храниться на специальных эскроу-счетах. Снять деньги девелоперы смогут только после сдачи дома, а возводить жилье им предстоит как на собственные средства, так и на привлеченные кредиты.

Ранее «Фонтанка» писала, как застройщики искусственно подтягивают продажи квартир, чтобы получить право завершить объекты по старым правилам.