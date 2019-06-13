«Образцовый квартал 4»: финишная прямая

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В ближайшее время ключи от своих новых квартир получат дольщики жилого комплекса «Образцовый квартал 4» на юге Петербурга.

Масштабное строительство в рамках проекта «На Царскосельских холмах» ведёт застройщик ООО «Терминал-Ресурс». В 2018-м году компанией были сданы в эксплуатацию малоэтажные жилые комплексы «Образцовый квартал 2» и «Образцовый квартал 3», а до этого успешно построен первый «Образцовый».

Комплексное освоение территории ведётся на площади 316 га. Помимо жилой застройки, здесь развивается транспортная и социальная инфраструктура, проектируется общественно-деловая зона. Каждый жилой комплекс имеет свою «изюминку»: оригинальные эркеры, места под установку каминов, «французские» балконы, эргономичные планировки. Объединяет их стабильно высокое качество строительства и технологии, заимствованные в европейском домостроении: финская система отопления «тёплый водяной пол», швейцарские бесшумные лифты, газовые котельные производства Бельгии, австрийская система утепления фасадов. Все ЖК строятся по кирпично-монолитной технологии, имеют панорамное остекление, высота потолков в квартирах – от 2.75 м до 4.2 на мансардных этажах.

В состав готового комплекса входят три пятиэтажных дома в светло-коричневой цветовой гамме на 235 квартир. Панорамное остекление, примененное в квартирах и подъездах; остекленные крыши балконов на пятом, мансардном, этаже; площади балконов; просторные входные группы; свободные планировки создают впечатление свободы, света и лёгкости.

Конфигурация домов образует уютный закрытый двор. На придомовой территории выполнено благоустройство и озеленение, оборудованы детская и спортивная площадки. Автомобилистов порадует возможность беспрепятственно припарковаться – проектом предусмотрено 181 машиноместо.

Как и все предыдущие объекты, новый жилой комплекс сдаётся застройщиком с опережением сроков. Успейте приобрести готовую квартиру по цене строящейся!

Квартир от застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, литера А. (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya