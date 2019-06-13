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Бизнес
13.06.2019 12:27
Печать

В России пока не будет минимальной цены на пиво. Минфин выступил против

Министерство финансов России посчитало нецелесообразным введение минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво.

«Механизм МРЦ работает только при наличии эффективных инструментов администрирования. <...> Сейчас для продажи любого алкоголя, кроме пива, требуется лицензия, и ее можно потерять при нарушении закона», – сообщает 13 июня издание «Ведомости» со ссылкой на протокол заседания рабочей группы Минфина. 

При этом в ведомстве подчеркивают, что точка в этом вопросе еще не поставлена. 

Ранее за введение минимальной розничной цены выступали небольшие пивовары. 



Напомним, что с 2009 года Минфин начал вводить МРЦ, мотивируя это борьбой с теневым бизнесом. Так, минимальная цена на водку составляет 215 рублей за 0,5 литра, за такой же объем бренди придется отдать 307 рублей, коньяк обойдется дороже на 81 рубль, а 0,75  игристого вина можно найти минимум за 164 рубля.

 

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