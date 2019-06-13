Еще один банк аккредитовал жилые комплексы «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге

«Аквилон Инвест»

Ипотека от банка «Металлинвестбанк» доступна в жилых комплексах «4YOU», «Q-мир», «СолнцеPARK» и «ARTквартал.Аквилон».

Банк выдает кредит с первым взносом от 10%, ставка при этом начинается от 10,5% годовых. При первом взносе от 20% ставка от 9,9% годовых. Cумма кредита – от 500 тыс рублей до 30 млн рублей, срок кредитования – от 1 года до 30 лет.

««Металлинвестбанк» также работает по госпрограмме Семейной ипотеки. В ассортименте программ есть и коммерческая ипотека, в том числе, по двум документам», – уточнила Надежда Зотова, директор по маркетингу и рекламе холдинга «Аквилон Инвест».

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://metallinvestbank.ru.

На сегодняшний день банком аккредитованы 2-ая и 4-ая очереди жилого комплекса «4YOU» и ЖК «Q-мир» в Московском районе, ЖК «ARTквартал.Аквилон» в Адмиралтейском районе и малоэтажный ЖК «СолнцеPARK» в Пушкинском районе Петербурга.

ЖК «4YOU» возводится на Среднерогатской улице, в 15 минутах ходьбы от метро «Звездная». Это 18-этажные кирпично-монолитные дома комфорт-класса с подземными паркингами и благоустроенным двором. I очередь ЖК уже введена в эксплуатацию, II очередь сдается в конце этого года, 3 и 4 очереди – в конце 2020 года. Стоимость квартир начинается от 2,67 млн рублей.

ЖК «Q-мир» – эко-проект холдинга на 1-ом Предпортовом проезде, в 15 минутах ходьбы от метро «Московская». В составе проекта – 19-этажный жилой дом с коммерческими помещениями на 1 этаже и подземным паркингом, а также собственный детский сад на 100 мест и медицинский центр. Дому присвоен класс энергоэффективности «А+», экологичность проекта подтверждена золотым сертификатом GREENZOOM. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на II квартал 2021 года. Цены на квартиры стартуют от 2,67 млн рублей.

ЖК «ARTквартал.Аквилон» формата бизнес-лайт строится на Варшавской улице, в 5 минутах от метро «Фрунзенская». Комплекс отличает цельная ART-концепция: в архитектуре, наполнении двора и отделке парадных сделан упор на искусство в разных его проявлениях. В состав комплекса также входит детский сад на 95 мест. Строительство ЖК «ARTквартал.Аквилон» планируется завершить в I квартале 2021 года. Стоимость квартир начинается от 3,9 млн рублей.

ЖК «СолнцеPark» – малоэтажный жилой квартал, растущий в перспективном районе комплексной застройки «На Царскосельских холмах», в 20 минутах езды до метро «Московская». Два 5-этажных дома возводятся полностью из кирпича и расположены на участке так, что образуют закрытый приватный двор. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на III квартал текущего года. Цены на квартиры начинаются от 2,8 млн рублей.

ПАО АКБ «Металлинвестбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2440 от 21.11.2014 г.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «4YOU», 1 очередь – застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb.ru, ЖК «4YOU», 2 очередь – застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-2.ru, ЖК «4YOU», 3 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-3.ru, ЖК «4YOU», 4 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-4.ru

ЖК «Q-мир» – застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте: https://q-mir.spb.ru

ЖК «ARTквартал.Аквилон» – застройщик ООО «Эм Си Истейт», проектная декларация размещена на сайте: https://artkvartal-akvilon.ru

ЖК «СолнцеPARK» – застройщик ООО «Зеленые холмы», проектная декларация размещена на сайте: www.sunpark.spb.ru