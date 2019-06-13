Летающие автомобили – уже в Петербурге. Два приземлились с переворотом, а третий – в стоящую машину

Притом что в Санкт-Петербурге утром 13 июня аномально свободно – максимум 4 балла, что на 2 балла меньше обычного (сейчас тоже 4 балла), аварий сегодня было немало. Среди них как минимум два перевёртыша, массовое ДТП, собравшее пробку на Пулковском шоссе, смерть в столбе на Колтушском шоссе и «подвиг» резвого «Порше».

На выезде из посёлка Синявино-2 на Мурманское шоссе боком ушёл в канаву гружёный самосвал «Мерседес»: похоже, водитель не справился с управлением, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Пострадавших нет, водитель отделался лёгким испугом.

«Ларгус» опрокинулся на крышу на Дунайском проспекте у пересечения с улицей Ленсовета. Как пишут в «ДТП и ЧП», причиной стало столкновение с белой легковушкой.







И наконец, самый долгий полёт. «Новый и быстрый Cayenne не вошел в поворот на Выборгском шоссе, совершил прыжок через забор и три бордюра и приземлился в припаркованный Saab, – рассказывает очевидец в «ДТП и ЧП». – Мужчина на «Фокусе» меняет колесо, видимо, из-за остатков «Порше» и забора».