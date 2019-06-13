Адвокат: Кокорину и Мамаеву не дадут выйти по УДО в ближайшие полгода

Осужденным футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву не стоит надеяться на условно-досрочное освобождение сразу после поступления в колонию. Как сообщает 13 июня «Спорт-Экспресс» со ссылкой на адвоката Кокорина Андрея Ромашова, для этого они должны отбыть минимум шесть месяцев от своего срока.

«Постановление пленума 2016 года говорит, что УДО может быть применено только по истечении шестимесячного срока задержания в колонии. За этот период осужденный должен показать, что он встал на путь исполнения. Написать на УДО они смогут, но им откажут», – подчеркнул адвокат.

Напомним, Александр Кокорин 8 мая получил полтора года, его брат Кирилл столько же. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий приговорены к году и пяти месяцам каждый. Потерпевшими по делу проходили водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ Сергей Гайсин. В октябре 2018 года они были избиты у ночного клуба «Эгоист» и в кафе «Кофемания».

Ранее стало известно о проблемах со здоровьем у Кокорина, из-за перенесенной в марте 2018 года операции на крестообразных связках колена. Арест помешал плановой реабилитации. ФСИН дала разрешение на беговую дорожку и аппарат MBST для восстановления спортсмена. Однако переданное родственниками Кокорина спортивное оборудование неожиданно куда-то пропало.





