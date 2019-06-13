Жильцов парадной дома на Выборгской, где пошли трещины, расселят в маневренный фонд

Жильцов дома №4 на Выборгской улице, где накануне разошлись маяки на трещинах, переселят в маневренный фонд. Об этом 13 июня после внеочередного заседания комиссии по экстренным ситуациям в администрации Выборгского района рассказал замначальника главного управления МЧС по Петербургу Роман Емельянов.

«Была расселена одна парадная, 39 человек. 22 человека были расселены в пункт временного размещения, в 207-ю школу в Нейшлотском переулке. Были предоставлены все условия, людям дали возможность отдохнуть и поспать. Подобран маневренный фонд под количество людей, которые подлежат расселению. Все желающие, 22 человека на данный момент, будут переселены в маневренный фонд», – сообщил представитель ведомства. Остальные жильцы разъехались по родственникам.

Были установлены восемь маячков для мониторинга состояния здания. Два маячка разорвались, дав трещины от 2 до 5 мм. Ведется работа по определению пригодности строительных конструкций.

Строительство дома по соседству, которое, по предварительной информации, могло стать причиной расхождения трещин, полностью прекращено. На участке по адресу: Выборгская улица, 4, корпус 2, компания «ПСК» ведет строительство жилого десятиэтажного дома.







Глава Выборгского района Валерий Гарнец, который также присутствовал на заседании, объяснил, что вопрос о возвращении жильцов домой будет принят после окончания обследования здания. Горожан эвакуировали накануне вечером.