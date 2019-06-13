В Законодательном собрании простились с депутатом Зеленковым. От Беглова поступила телеграмма

В Мариинском дворце 13 июня прошла гражданская панихида по депутату Законодательного собрания Павлу Зеленкову. На прощание с народным избранником пришли коллеги и чиновники Смольного.

Как заявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, Павел Зеленков был человеком «удивительной судьбы», много сделавшим для Отечества и как воин-интернационалист, и как депутат.

«Самая высокая его награда — наша память о нем», – заключил он.

На прощании также присутствовали главы Фрунзенского и Московского районов Константин Серов и Владимир Ушаков, а также депутат Государственной думы Михаил Романов. Телеграммы с соболезнованиями поступили от врио губернатора Петербурга Александра Беглова, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и главы областного собрания Сергея Бебенина.







По данным «Фонтанки», Павел Зеленков умер дома в субботу, 8 июня. Близкие нашли депутата через три дня. Предположительно, Зеленков скончался от сердечного приступа.

Похороны состоятся после гражданской панихиды на Волковском кладбище.