В Законодательном собрании простились с депутатом Зеленковым. От Беглова поступила телеграмма
В Мариинском дворце 13 июня прошла гражданская панихида по депутату Законодательного собрания Павлу Зеленкову. На прощание с народным избранником пришли коллеги и чиновники Смольного.
Как заявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, Павел Зеленков был человеком «удивительной судьбы», много сделавшим для Отечества и как воин-интернационалист, и как депутат.
«Самая высокая его награда — наша память о нем», – заключил он.
На прощании также присутствовали главы Фрунзенского и Московского районов Константин Серов и Владимир Ушаков, а также депутат Государственной думы Михаил Романов. Телеграммы с соболезнованиями поступили от врио губернатора Петербурга Александра Беглова, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и главы областного собрания Сергея Бебенина.
По данным «Фонтанки», Павел Зеленков умер дома в субботу, 8 июня. Близкие нашли депутата через три дня. Предположительно, Зеленков скончался от сердечного приступа.
Похороны состоятся после гражданской панихиды на Волковском кладбище.
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Справка:
Павел Зеленков был избран в Законодательное собрание в 2016 году. До этого он руководил муниципалитетом «Звездный». Также Зеленков в 1987-1989 годах воевал в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане.
В парламенте его считали соратником лидера фракции «Единая Россия» Александра Тетердинко. Вместе с ним он боролся с незаконной уличной рекламой, предлагал ввести льготы для поступления в школы для детей судей, боролся с курением.
В Законодательном собрании Зеленков представлял 21-й округ (в него входят МО Купчино, Звездное и Гагаринское). По закону в округе должны быть объявлены довыборы. Как сообщили в Горизбиркоме, довыборы по этому округу могут быть объявлены до 19 июня.