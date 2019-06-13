У берегов Ирана атакованы нефтяные танкеры. На борту могли быть россияне

Нападение на нефтяные танкеры произошло в Оманском заливе. 44 моряка, среди которых, предположительно, граждане РФ, Грузии и Филиппин, были спасены Ираном. Российские дипломаты выясняют судьбу соотечественников.

Два танкера норвежской и тайваньской компаний были атакованы в Оманском заливе при помощи торпед. Об этом 13 июня сообщает Reuters.

Tanker on fire and adrift in Gulf of Oman ??. Struck by torpedoes. pic.twitter.com/Pdi3qOImHF — William Leggett (@William_Leggett) June 13, 2019

Тайваньская компания СРС подтвердила, что в их нефтяной танкер с 75 тысячами тонн нефти на борту попала торпеда. Об огне на норвежском Frontline сообщил телеканал NRK. Норвежский Front Altair, часть экипажа которого могли составлять граждане России, затонул у побережья эмирата Эль-Фуджайра, утверждает арабский телеканал Almayadeen.







Picture of the Front Altair on fire in the Gulf of Oman after it was attacked this morning #Oman pic.twitter.com/zH3fljg35v — CNW (@ConflictsW) June 13, 2019

44 моряка были эвакуированы спасательными службами Ирана, рассказало агентство IRNA.

МИД РФ заявил, что проверяет информацию о российских гражданах, которые могли находиться на борту танкеров.

Напомним, что Оманский залив – это, по сути, главный стратегический водный путь, через который проходит пятая часть мировой нефти.