У берегов Ирана атакованы нефтяные танкеры. На борту могли быть россияне

Нападение на нефтяные танкеры произошло в Оманском заливе. 44 моряка, среди которых, предположительно, граждане РФ, Грузии и Филиппин, были спасены Ираном. Российские дипломаты выясняют судьбу соотечественников.

Два танкера норвежской и тайваньской компаний были атакованы в Оманском заливе при помощи торпед. Об этом 13 июня сообщает Reuters.

Tanker on fire and adrift in Gulf of Oman ??. Struck by torpedoes. pic.twitter.com/Pdi3qOImHF

Тайваньская компания СРС подтвердила, что в их нефтяной танкер с 75 тысячами тонн нефти на борту попала торпеда. Об огне на норвежском Frontline сообщил телеканал NRK. Норвежский Front Altair, часть экипажа которого могли составлять граждане России, затонул у побережья эмирата Эль-Фуджайра, утверждает арабский телеканал Almayadeen.

Picture of the Front Altair on fire in the Gulf of Oman after it was attacked this morning #Oman pic.twitter.com/zH3fljg35v