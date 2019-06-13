Счётная палата нашла нарушения почти на 294 млрд рублей в госзакупках за 2018 год

Счетная палата установила: за 2018 год в сфере госзакупок допустили 2261 нарушение на 293,7 миллиарда рублей.

Об этом сказано в отчёте Счётной палаты, опубликованном 13 июня. Отмечается, что в системе госзаказа и закупок госкомпаний 54% от общего объема пришлось на закупки у единственного поставщика и на несостоявшиеся закупки. Почти половину закупок признали несостоявшимися, поскольку на аукцион подали только одну заявку.

В 2018 году, по данным аудиторов, объем открытых государственных и корпоративных закупок составил около 31,9 триллиона рублей. Ещё часть корпоративных закупок – на 7,5 триллиона рублей – провели непублично.





