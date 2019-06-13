СК просит отправить в психбольницу сибиряка, требовавшего от экипажа «Боинга» лететь в Афганистан

Ушло в суд дело жителя Сургута Павла Шаповалова, который на борту «Боинга» требовал от экипажа лететь в Афганистан. Следствие будет просить не о сроке, а о принудительном лечении россиянина.

О передаче дела в суд 13 июня сообщает Следственный комитет РФ. 41-летнему сибиряку инкриминируют статью о захвате воздушного судна.

«Проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, в соответствии с заключением которой мужчина признан невменяемым, страдающим психическим расстройством», – заявили в ведомстве.

В связи с чем следствие попросит суд о «принудительной мере медицинского характера».







Напомним, 22 января 2019 года пассажир рейса «Аэрофлота» Сургут – Москва потребовал направить «Боинг-737-800» в Афганистан. Заявлял, что у него есть оружие. Командир экипажа, вместо Ближнего Востока, развернулся обратно в Сибирь и посадил самолет в Ханты-Мансийске. Встречали борт силовики: все подступы к аэропорту были заблокированы. Но никакое оружие Павел Шаповалов не применил – он спал. При этом в его крови не нашли ни алкоголя, ни наркотиков.