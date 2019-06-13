Петербургское УФАС раскрыло спортивный картель. Участников соревнований кормили и расселяли без конкуренции

Санкт-Петербургское УФАС России вынесло решение о наличии картельного сговора в действиях организаций, которые обеспечивали проживание и пропитание участникам спортивных мероприятий. Таких контрактов набралось на 11 млн.

Как сообщает управление 13 июня, в картель входили ООО «Адриатика МСК», ООО «Олимпия», ИП Новожилов Н. Д., ООО «Питер Экспо», ООО «Спорт-Сервис» и ООО «ПитерСнаб». В 2016-2018 годах они участвовали в 23 торгах: речь шла об услугах по обеспечению проживания, питания, доставки к месту проведения участников спортивных мероприятий, предоставления спортивного инвентаря и других. Заказчиками выступали государственные бюджетные учреждения Санкт-Петербурга, Московской области и Краснодарского края. Общая сумма контрактов превысила 11 млн руб.

По данным УФАС, при участии в аукционах были задействованы идентичные ip-адреса, электронная почта. Кроме того, просматривалась единая стратегия поведения, которая приводила к минимальному снижению цены на торгах.

«В действиях организаций установлено нарушение п.2 ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции, – сообщают антимонопольщики. – Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу Санкт-Петербургского УФАС для возбуждения административных дел и назначения штрафов».





