«Игорь — помойка!» Поморы ответили на «шелупонь» и освистали губернатора Архангельской области в День России
Поморы освистали губернатора Архангельской области Игоря Орлова во время его выступления в День России. Видео инцидента 13 июня распространяют в Интернете.
Орлов пытался с трибуны поздравить жителей с Днем России.
– Я уверен, что вместе мы построим ее великое будущее. Мы прошли непростой путь, мы помним великие подвиги наших предков. Трудности, с которыми они строили наше великое государство, сопротивляясь самым неожиданным и самым сложным вызовам, – начал губернатор.
– Игорь — помойка! Пошел вон! – ответили ему из толпы.
Несмотря на это, Орлов попытался продолжить:
– Мы являемся теми, кто строит новую Россию, ее новое будущее!
– Ты помойку строишь! – возразили из толпы.
– Слава нашей великой родине! Процветания Архангельской области! – взывал к патриотическим чувствам губернатор.
– Шелупонь! Уходи! – подытожили выступление граждане.
Напомним, ранее сам Игорь Орлов протестующих против строительства мусорного полигона назвал «шелупонью». Следом за губернатором на сцену вышла депутат Архангельского областного Собрания депутатов Надежда Виноградова, которой выступить спокойно тоже не удалось. «И ты тоже уходи! Все уходите!» – прокричали ей из толпы.
Справка:
«Мусорный» конфликт в Шиесе продолжается с прошлого лета. Причина — в решении свозить в леса Архангельской области, на полигон в Шиесе, мусор из Москвы. Местные жители установили дежурство в палатках возле будущего полигона и пытаются препятствовать строительной технике и доставке песка, из-за чего происходят столкновения активистов с силами ЧОП, задержания. Во многих городах Архангельской области и Республики Коми, у границы с которой находится Шиес, проходят митинги и пикеты. Люди выступают за отставку губернатора области Игоря Орлова, назвавшего протестующих «шелупонью».
1 июня Росприроднадзор нашел на стройплощадке мусорного полигона нарушения. Одним из бенефициаров проекта «ЭкоТехноПарк» в Шиесе» активисты называли Игоря Чайку — однако в комментарии «Фонтанке» сын генпрокурора назвал это «компиляцией лжи».