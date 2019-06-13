В Казахстане почти тысяча протестовавших в день выборов получили административки. 670 арестованы

Почти тысяча жителей Казахстана привлечены к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах в день президентских выборов.

«Медуза» сообщает 13 июня со ссылкой на данные генпрокуратуры, что 670 человек были арестованы, 115 получили штрафы, ещё 172 – предупреждения.

«Генеральная прокуратура неоднократно разъясняла недопустимость организации незаконных митингов. Но, поддавшись на провокации, отдельные лица в столице и других городах вышли на протесты», — заявил начальник службы по защите общественных интересов ведомства Сапарбек Нурпеисов.

Досрочные президентские выборы президента Казахстана проходили 9 июня. Это первые выборы после ухода с поста Нурсултана Назарбаева, правившего страной три десятилетия. Выборы были назначены после того, как 20 марта 2019 года президент сложил полномочия, а столица получила его имя. В этот день в Нур-Султане (Астане) прошли массовые акции с задержанием десятков человек.





