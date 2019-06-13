Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+21°C
/ Завтра: +19
$ 64.63р
73.01р
14:04 13.06.2019
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
13.06.2019 11:21
Печать

Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Setl Group

Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Setl Group

Setl Group

13 июня 2019 г. национальное рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Холдинга Setl Group до A-(RU), прогноз «Стабильный».

В настоящее время это максимальный публичный кредитный рейтинг АКРА, когда-либо присвоенный российской компании в секторе «Строительство и недвижимость». АКРА также присвоило выпуску биржевых процентных документарных облигаций Setl Group (RU000A0ZYEQ9) кредитный рейтинг A- (RU).

По сообщению агентства, повышение кредитного рейтинга Setl Group связано с положительными изменениями оценки денежного потока и ростом рентабельности. Рейтинг обусловлен очень сильным бизнес-профилем компании, высокой рентабельностью бизнеса, очень низким уровнем долговой нагрузки и сильной ликвидностью.

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев.

Очень сильный бизнес-профиль Setl Group, по мнению аналитиков агентства, обусловлен высокой диверсификацией портфеля проектов, стабильной структурой сроков и условий их реализации, а также особыми преимуществами, связанными с сильными позициями на рынке Санкт-Петербурга собственных брокерского и консалтингового подразделений («Петербургская Недвижимость»).

Высокая рентабельность бизнеса обусловлена ростом цен на квартиры в рамках проектов Setl Group за счет увеличения спроса. АКРА ожидает дальнейшего роста рентабельности в 2019-2021 годах.

Долговая нагрузка характеризуется очень низким отношением чистого долга к FFO, до чистых процентных платежей: по оценке АКРА, средневзвешенный показатель за 2016-2021 годы составит 0,6х.

Также кредитный рейтинг А- (RU) присвоен выпуску биржевых процентных документарных облигаций Setl Group. По сообщению агентства, эмиссия является старшим необеспеченным долгом Компании. Согласно методологии АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу относится ко II категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Setl Group — А-(RU). Напомним, 2 ноября 2017 г. Setl Group разместил по открытой подписке 5 млн облигаций серии 001P-01 (идентификационный номер 4B02-01-36160-R-001P от 26.10.2017 г.)

Подробнее можно ознакомиться на официальном сайте агентства АКРА.

Справка о компании Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
«Аквилон Инвест»
13.06.2019 12:46

Еще один банк аккредитовал жилые комплексы «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге

Ипотека от банка «Металлинвестбанк» доступна в жилых комплексах «4YOU», «Q-мир», «СолнцеPARK» и «ARTквартал.Аквилон».
Setl Group
13.06.2019 11:21

Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Setl Group

13 июня 2019 г. национальное рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Холдинга Setl Group до A-(RU), прогноз «Стабильный».
АО «Строительный трест»
13.06.2019 11:05

Объекты «Строительного треста» в финале Urban Awards 2019

11 июня, в 27-й день рождения компании «Строительный трест», состоялась презентация финалистов премии Urban Awards 2019, защита проектов и итоговое голосование жюри.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
11.06.2019 18:00

Красная роза - эмблема любви

Только завершился в музее-заповеднике Павловск традиционный «Сиреневый променад», как в Екатерининском саду Пушкина расцвели розы. А во дворах малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» «На Царскосельских холмах» тоже распускаются цветы.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
11.06.2019 17:41

Банк «Санкт-Петербург» усиливает кибербезопасность

На Петербургском международном экономическом форуме компания BI.ZONE и ПАО «Банк Санкт-Петербург» заключили соглашение о долговременном сотрудничестве в области кибербезопасности.
Setl City
11.06.2019 16:22

«Петербургская Недвижимость» приглашает на праздник «Фестиваль друзей» в парк «Солнечного города»

Компания предлагает петербуржцам присоединиться к красочному мероприятию, которое пройдет в субботу 15 июня в парке жилого комплекса «Солнечный город». Гостей ждет развлекательная программа с мастер-классами и скидки на квартиры.
предоставлено компанией ООО «БОКСБЕРРИ»
11.06.2019 16:20

Интернет-магазины Петербурга стали отправлять больше посылок

Boxberry: на что обращают внимание покупатели при получении онлайн-заказов.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
11.06.2019 16:06

Банк «Санкт-Петербург» стал лауреатом премии «Финпрестиж 2018» в Калининграде

4 июня министр финансов Калининградской области Виктор Порембский вручил директору филиала «Европейский» Дмитрию Данилову диплом «За лучшее клиентское обслуживание физических лиц» и статуэтку премии.
ГК «КВС»
11.06.2019 15:56

Современный детский сад в микрорайоне «Ясно.Янино»

Группа компаний «КВС» начала строительные работы по возведению трехэтажного детского сада в микрорайоне «Ясно.Янино».
ГК «КВС»
11.06.2019 15:46

«Жили-Были» - для сказочной жизни

Группа компаний «КВС» возвела уже 11 этажей жилого комплекса «Жили-Были» с собственным фитнес-центром и бассейном, что позволит заниматься спортом в любое удобное время. Всего в доме будет 24 этажа с отдельными кладовыми помещениями.
pixabay.com
11.06.2019 15:26

Апарт-комплекс Start от ПСК получил первую аккредитацию банка-партнера

Апарт-комплекс Start, который ГК «ПСК» возводит на проспекте Энгельса, получил первую аккредитацию «Абсолют Банка».
БФА-Девелопмент
11.06.2019 14:31

Выбираем отделку от застройщика

В условиях конкуренции и ограниченной платёжеспособности покупателей хорошая отделка становится дополнительным товарным преимуществом.