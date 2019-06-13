Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Setl Group

Setl Group

13 июня 2019 г. национальное рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Холдинга Setl Group до A-(RU), прогноз «Стабильный».

В настоящее время это максимальный публичный кредитный рейтинг АКРА, когда-либо присвоенный российской компании в секторе «Строительство и недвижимость». АКРА также присвоило выпуску биржевых процентных документарных облигаций Setl Group (RU000A0ZYEQ9) кредитный рейтинг A- (RU).

По сообщению агентства, повышение кредитного рейтинга Setl Group связано с положительными изменениями оценки денежного потока и ростом рентабельности. Рейтинг обусловлен очень сильным бизнес-профилем компании, высокой рентабельностью бизнеса, очень низким уровнем долговой нагрузки и сильной ликвидностью.

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев.

Очень сильный бизнес-профиль Setl Group, по мнению аналитиков агентства, обусловлен высокой диверсификацией портфеля проектов, стабильной структурой сроков и условий их реализации, а также особыми преимуществами, связанными с сильными позициями на рынке Санкт-Петербурга собственных брокерского и консалтингового подразделений («Петербургская Недвижимость»).

Высокая рентабельность бизнеса обусловлена ростом цен на квартиры в рамках проектов Setl Group за счет увеличения спроса. АКРА ожидает дальнейшего роста рентабельности в 2019-2021 годах.

Долговая нагрузка характеризуется очень низким отношением чистого долга к FFO, до чистых процентных платежей: по оценке АКРА, средневзвешенный показатель за 2016-2021 годы составит 0,6х.

Также кредитный рейтинг А- (RU) присвоен выпуску биржевых процентных документарных облигаций Setl Group. По сообщению агентства, эмиссия является старшим необеспеченным долгом Компании. Согласно методологии АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу относится ко II категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Setl Group — А-(RU). Напомним, 2 ноября 2017 г. Setl Group разместил по открытой подписке 5 млн облигаций серии 001P-01 (идентификационный номер 4B02-01-36160-R-001P от 26.10.2017 г.)

Подробнее можно ознакомиться на официальном сайте агентства АКРА.

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»