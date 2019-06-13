Адвокат: Беговая дорожка, которую передали Кокорину в СИЗО для восстановления, «куда-то пропала»

Родители зенитовца Александра Кокорина передали спортивный инвентарь в СИЗО «Бутырка» для восстановления футболиста после операции на колене, но оборудование куда-то исчезло.

Как сообщает 13 июня «Спорт-Экспресс» со ссылкой на адвоката Кокорина Андрея Ромашова, следов инвентаря, в частности беговой дорожки, до сих пор не удается найти.

«Врачи посмотрели ногу и сказали, что есть прогресс в сторону ухудшения при отсутствии надлежащей медицинской помощи и необходимых средств и оборудования. Кокорин действительно хотел оборудовать тренажерный зал за свои деньги. Пятого декабря все это родители в следственный изолятор передали. Но это куда-то затерялось и до настоящего времени найти не можем», – заявил адвокат.

Ранее сообщалось, что администрация СИЗО «Бутырка» отказалась принять в дар спортинвентарь от осужденного футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина. Хотя ранее ранее ФСИН давала разрешение на беговую дорожку и аппарат MBST для восстановления спортсмена.





