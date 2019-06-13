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Происшествия
13.06.2019 11:26
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Массовая авария с участием автобуса собрала утреннюю пробку на Пулковском

На въезде в Петербург утром 13 июня столкнулись четыре транспортных средства. Спешившие в город на работу застряли в пробке.

Авария произошла на Пулковском шоссе в направлении города, около заправки «Несте», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Как уточняют в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в районе половины восьмого у дома 74 по Пулковскому шоссе столкнулись четыре попутных машины. Судя по фото с места ДТП, одним из участников аварии стал 18-й автобус.

Очевидцы отмечали, что на месте работали две машины скорой помощи, а один из попавших в ДТП автомобилей получил серьезные повреждения. По данным ГИБДД, в аварии никто не пострадал.

По словам автомобилистов, авария собрала на шоссе большой затор – стояли почти от танков, пишут в группе «АВТО Гатчина». Некоторые жалуются, что из-за пробки опоздали на работу. Сейчас битые машины уже убрали, пишут очевидцы.

Массовая авария с участием автобуса собрала утреннюю пробку на Пулковском



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