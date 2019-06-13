Объекты «Строительного треста» в финале Urban Awards 2019

АО «Строительный трест»

11 июня, в 27-й день рождения компании «Строительный трест», состоялась презентация финалистов премии Urban Awards 2019, защита проектов и итоговое голосование жюри.

Три объекта девелопера вышли в финальный этап конкурса в четырех номинациях: ЖК NEWПИТЕР как «Лучший строящийся объект комфорт-класса Ленинградской области» и «Лучший проект комплексного освоения территории», ЖК «Сосновка» как «Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Санкт-Петербурга», а ЖК «Новое Купчино» – «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса».

Презентация и защита проектов проходила перед профессиональным жюри, в состав которого вошли представители профильных комитетов, бизнесмены и девелоперы, архитекторы, журналисты, риэлторы. Имена победителей Urban Awards 2019 станут известны 27 июня.

Премия Urban Awards впервые прошла в 2009 году, и объекты «Строительного треста» дважды становились ее лауреатами.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Сосновка» – застройщик ОА «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru