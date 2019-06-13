Скидочная страна. Более половины россиян покупают товары только по промоакциям

Доля граждан России, которые ориентируются на акции и специальные предложения при покупке товаров, растет год от года. В 2018-м была преодолена «психологически важная отметка» в 50%. Исследователи говорят, что такой тренд вызван снижением доходов населения, однако в развитых странах покупатели тоже любят скидки.

50,6% россиян приобретают товары только со скидками, хотя в 2017-м этот показатель был на уровне 45%. Об этом 13 июня сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой отчет исследовательской компании Ipsos Comcon.

Социологи полагают, что в 2019-м рекорд будет побит. Только за первый квартал доля экономичных россиян выросла на 7 процентных пунктов, до 69%. При покупке некоторых категорий товаров процент тех, кто ищет специальные предложения, достигает 70%. При этом около 57% респондентов признались, что перешли на «более доступные» товары.

«Рост числа россиян, стремящихся к экономии, в основном связан с продолжающимся падением доходов населения и индекса потребительского доверия», – сообщают исследователи.







В Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров указывают, что промоакции приводят к сокращению доли тех товаров, которые попадают на полки магазинов без скидок. «Полностью отказаться от глубоких скидок в ситуации низкой покупательной способности населения довольно сложно, так как операторы розничной торговли должны это сделать синхронно. Иначе в выигрыше останется сеть, которая сохранит скидки», – так «ловушку», в которой оказались ретейлеры, описал глава ассоциации Дмитрий Востриков.

В X5 Retail Group, куда входят продуктовые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», рассказали, что в прошлом году решили «стабилизировать промоактивность», отказавшись от увеличения продуктов со скидками.

Отметим, что акции и скидки популярны и в других странах. Так, по данным, 74% американцев признались, что скидки остаются для них топ-фактором для покупки. Исследование Price and Promotion in Western Europe показывает, что больше половины всех товаров, купленных в Великобритании, приобретены во время специальных акций.