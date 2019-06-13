ОНК попросит главу Росгвардии «дать правовую оценку» избиению несовершеннолетнего на марше 12 июня

Ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников попросит главу Росгвардии Виктора Золотова «дать правовую оценку» работе росгвардейцев, избивших юношу на марше 12 июня.

Об этом 13 июня пишет «Медуза». Также сообщается, что ОНК уже подала жалобу в московскую полицию. Мельников отметил, что по заявлению собираются материалы, которые будут в дальнейшем переданы в Следственный комитет.

Ранее секретарь Общественной наблюдательной комиссии заявлял, что несовершеннолетний был избит во время задержания на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова. Позднее участник марша был госпитализирован со следами побоев на лице.

Также Мельников обратил внимание на задержание 12 июня в Москве онкобольного журналиста магнитогорского информационного агентства, которому не вызывали скорую помощь до вмешательства правозащитников.







Напомним, 12 июня в столице прошёл несогласованный марш в поддержку журналиста Ивана Голунова. Акция закончилась массовыми задержаниями. По оценкам полиции, на улицы столицы в День России вышли около 1200 участников акции протеста, из них было задержано более 200 человек — по официальным данным. СМИ же увеличивают вдвое и количество участников, и количество задержанных. Столичный главк сообщил о том, что почти все люди освобождены из отделов полиции, якобы там остаются только четверо.

Напомним, в Петербурге акция в поддержку Голунова обошлась без задержаний.