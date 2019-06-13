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Происшествия
13.06.2019 10:53
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Яркая «Тойота» под Петербургом догнала «Ладу», и ту сложило о столб. Очевидцы рассказывают о снятых номерах

Смертельное ДТП произошло минувшей ночью в 35 километрах от Санкт-Петербурга, во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 13 июня около 2:45 на 36-м километре дороги Санкт-Петербург – посёлок имени Свердлова – Всеволожск, по предварительной информации, 32-летний мужчина на «Тойоте» врезался в попутный ВАЗ под управлением 34-летнего мужчины. ВАЗ откинуло в опору ЛЭП, его водитель скончался на месте.

«На Колтушском шоссе столкнулось два автомобиля: «Тойота» и ВАЗ-21099, – уточняет очевидец Игорь в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – «Тойота» догнала ВАЗ-21099, и от удара 21099 занесло на столб. «Тойота» уехала метров за 300, и хозяева сняли номера и скрылись. Позже один вернулся обратно, его задержали очевидцы преступления. ДПС были на месте, но ничего внятного не сказали».

«Дорожный инспектор» публикует фотографию красной «Тойоты» и косвенно подтверждает слова Игоря фразой: «Главное – снять номера после ДТП».



Яркая «Тойота» под Петербургом догнала «Ладу», и ту сложило о столб. Очевидцы рассказывают о снятых номерах

«Когда мимо проезжал, видел эту «Тойоту», она в 300 метрах стояла от ДТП, по-моему, это «Селика» была красная, – пишет в «ДТП и ЧП» Денис. – У неё перед толком разбит не был, капот весь в царапинах был, краска слезла прям. Такое впечатление, что из-за заниженности она под «99» залезла и спихнула её в столб».

«На [«Тойоте»] номера армянские, – утверждает Руслан. – Поэтому хотели снять номера, чтоб не нашли по базе. Хорошо, что задержали одного».

Точные обстоятельства ДТП установят правоохранительные органы.

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