Дуров нашел источник атаки на Telegram. В сбоях обвинили китайцев

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что массивные DDoS-атаки, которым мессенджер подвергся в последние дни, организованы через китайские IP-адреса, а их целью был Гонконг.

«IP-адреса в основном из Китая. Все DDoS <...>, с которыми мы столкнулись, совпали по времени с протестами в Гонконге», — написал 13 июня программист в «Твиттере».

Представители мессенджера отметили, что в данный момент «ситуация стабилизировалась».

В последние несколько дней пользователи Telegram в России, США и латиноамериканских странах столкнулись со сбоями в работе приложения. 9 и 12 июня в Гонконге, который является специальным административным районом Китая, прошли массовые демонстрации против закона об экстрадиции. Китайские власти борются с Telegram с 2015 года.





