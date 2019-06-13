Под Петербургом разбился дельтаплан. Опытный спортсмен ошибся при приземлении

На соревновании дельтапланеристов «Кубок Белых Ночей» в Лужском районе Ленинградской области серьезные травмы получил опытный спортсмен. Как пишет 13 июня 47news со ссылкой на организаторов, причиной могла стать ошибка при приземлении.

Инцидент произошел 12 июня около половины четвертого дня в районе поселка Голубково. Пострадавший госпитализирован в Лужскую районную больницу. У него диагностировали переломы, в том числе открытые.

Один из организаторов соревнований, Сергей Котов, рассказал 47news, что причиной ЧП стала ошибка при посадке. При этом он подчеркнул, что пострадал опытный пилот, который занимается этим видом спорта с 90-х годов.





