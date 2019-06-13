Роман Плугин назначил на Кронштадт не своего. Это уже второй петербургский «убойщик» среди столичных варягов

По информации «Фонтанки», новым начальником ОМВД по Кронштадту назначен 41-летний подполковник полиции Андрей Селюгин. Утром 13 июня он представлен личному составу и коллегам. До приказа начальника ГУ МВД он занимал должность начальника полиции Кронштадта. Повышение произошло после того, как предыдущий начальник управления, подполковник Антон Супрун, был назначен заместителем начальника Оперативного управления ГУ МВД – структуры, отвечающей за логику и скорость всех нарядов и дежурных частей полиции Петербурга и Ленинградской области.

Кстати, несмотря на спокойствие Кронштадта с точки зрения числа происшествий, он считается статусной и нежной территорией. В Морской собор постоянно приезжают важные персоны и представители РПЦ, а также имеет свои интересы и проекты Минобороны.

Селюгин петербуржец, 19 лет прослужил от оперативника до начальника уголовного розыска Московского района. Большую часть срока проработал в убойном отделе. Кстати, отлично играет в футбол, его сын профессионально занимается тем же видом спорта.







Что касается Супруна, то он также родился в Ленинграде, выходец из убойного отдела, тоже работал в «заказном» отделе Управления уголовного розыска, после чего стал начальником уголовного розыска того же Московского района. Если у Селюгина в кабинете всегда стоит спортивная сумка, то у Супруна – гитара.

Заметим, что это первые два петербуржца, назначенные на серьезные должности. До этого, после отстранения предыдущих начальников, ответственные посты в ГУ МВД, даже на позиции районных руководителей, занимали только сослуживцы генерала Плугина.