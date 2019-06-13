В Петербурге повеет западным теплом с «бонусом» в виде дождя

К климатической норме вернется петербургская погода сегодня, обещают синоптики. Это означает, что в городе несколько потеплеет, но одновременно начнутся дожди.

Вернет погоду в норму тёплый атмосферный фронт с запада, обещает 13 июня синоптик центра «Фобос» Михаил Леус. Циклон принесёт с собой обширные облачные поля, которые во второй половине дня станут причиной небольших дождей.

«Температура воздуха +20…+22°, по области +18…+23°. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы», – отмечает Леус в «Фейсбуке».

Сейчас, по данным Северо-Западного гидрометцентра, в городе на Неве 14 градусов тепла. Дожди Гидромет обещает к концу дня. И если сегодня они будут небольшие, то в завтрашнем прогнозе — ливни и гроза местами.

Напомним, что в начале июня температура воздуха в Северной столице тоже отличалась от климатической нормы, но в другую сторону. В городе на Неве было на 8-10 градусов выше обычного.





