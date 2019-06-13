Туктамышева и Медведева снялись в японском кулинарном шоу

Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева вместе приняли участие в кулинарном ток-шоу на одном из японских телеканалов. В эфире программа появится 15 июня.

В одном из предыдущих выпусков шоу выступила другая российская фигуристка – олимпийская чемпионка Алина Загитова. Одним из ее заданий было украсить за 10 минут торт.

Отметим, что кулинарная программа выходит в рамках ледового шоу Fantasy on Ice, в котором выступают титулованные фигуристы со всего мира, в том числе россияне Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Алина Загитова и Евгений Плющенко. Одно из выступлений было прервано из-за землетрясения.





