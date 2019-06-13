Бывший замглавы комитета по тарифам Иван Болтенков возглавит ГУП «ТЭК СПб»

Иван Болтенков с 17 июня будет назначен первым заместителем генерального директора ГУП «ТЭК СПб» и на время отпуска гендиректора Игоря Федорова будет исполнять обязанности руководителя предприятия. Предполагается, что потом Болтенков сам станет генеральным директором.

Информацию о назначении Ивана Болтенкова на должность первого зама «Фонтанке» подтвердили в аппарате вице-губернатора Максима Шаскольского. Там уточнили, что Болтенков будет отвечать за стратегическое развитие компании и за решение текущих операционных вопросов. Ранее наше издание сообщало о том, что истекающий контракт с нынешним гендиректором предприятия Федоровым продлевать не планируется. По данным издания, Болтенкова назначают с прицелом на его должность.

Иван Болтенков родился в Кемеровской области в 1978 году. В 2000-м закончил петербургский Горный институт. Работал экономистом финансово-экономического отдела «Петербургрегионгаза», в 2005-2007 годы был начальником планово-экономического отдела, а затем управления по финансам «Петербургтеплоэнерго» – еще одной структуры «Газпрома». После этого два года был финансовым директором основного подрядчика «Петербургтеплоэнерго» по реконструкции котельных – ООО «Северная компания». С 2009 года занимал пост первого заместителя председателя комитета по тарифам Санкт-Петербурга. В 2015 году перешел на службу в администрацию президента Российской Федерации – на должность замначальника управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Основным направлением его работы была Украина. В 2018 году был назначен заместителем губернатора НАО, на этой должности курировал тарифную политику и межрегиональное взаимодействие.





