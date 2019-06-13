Оскорблял и применял насилие. Поджигатель комнаты полиции на «Ладожской» стал фигурантом уголовного дела

Поджигатель комнаты полиции на «Ладожской» обзавёлся уголовным делом по двум статьям. Его обвиняют в оскорблении представителя власти и применении насилия.

Как стало известно «Фонтанке» 13 июня, уголовное дело возбуждено Следственным комитетом. Если хулигана признают виновным, ему грозит внушительный штраф, исправительные работы и даже арест.

Комната полиции на станции метро «Ладожская» вспыхнула 11 июня. Таким нехитрым способом решил отомстить задержанный. Сотрудникам правоохранительных органов удалось справиться с пожаром при помощи огнетушителя.





