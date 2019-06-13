Водителя «Яндекс.Такси» ищут после пропажи у старшего сержанта 35 тысяч рублей. Военный не стал спорить под дулом пистолета

Водителя «Яндекс.Такси» подозревают в желании подзаработать на разбое в Петербурге утром 12 июня. Жертвой преступления стал старший сержант. Желание обороняться отбил направленный на него ствол пистолета.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 26-летний старший сержант сел в машину такси на Думской улице около 6 утра. Он планировал ехать домой на проспект Сизова, но у водителя-горца были другие планы. Ещё не выехав с главной барной улицы города, таксист достал пистолет Макарова и потребовал пассажира снять деньги с карты. Спустя некоторое время в машину подсели ещё двое мужчин. Вчетвером они доехали до банкомата на Коломяжском проспекте, где водитель снял с карты военного 15 тысяч рублей. Далее по пути следования таксист ещё несколько раз опустошал депозит клиента. На этот раз самостоятельно, предварительно закрывая владельца карты в автомобиле.

Итого старший сержант в среду утром лишился 35 тысяч рублей. Сотрудники полиции устанавливают личность преступника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу «Яндекс.Такси».





