«Трехголовое чудище», напугавшее финских пограничников, причалило в Хельсинки

Российская ладья «Змей Горыныч», которая напугала финскую береговую охрану, добралась до Хельсинки ко Дню города.

Как сказал руководитель экспедиции отец Феоктист, информация в СМИ о приключениях с финскими пограничниками была преувеличена.

«Они нас объехали в штатном режиме, махнули ручкой и ушли. Потом на КПП, куда мы пришли согласно установленным международным нормам, проверили документы, откатали пальчики, пожелали счастливого пути и дали с собой сувениры», – отметил священник.

До Хельсинки моряки прошли под парусами, а входя в шхеры, запустили свой 46-сильный мотор. В столицу Суоми «Горыныч» зашел без фанфар, но был обласкан взглядами других мореплавателей и жителей. Многие приходили подивиться на «чудо-юдо» или сфотографироваться. «Змей Горыныч» пришвартовался в гостевом порту маломерных судов Хельсинки, от которого до Президентского дворца всего 800 метров.







Пока остальные путешественники гуляли по Хельсинки, старпом Николай Шестерин остался на «Горыныче» принимать туристов и думать о том, как своим малочисленным экипажем идти дальше. Впереди – Швеция, потом Норвегия, а 16-метровое судно, несмотря на балласт в 2,5 тонны, сильно болтало в последние штормовые дни.

«Горыныч» стал широко известен после того, как финский патруль рассказал о приближающемся из туманного моря трёхголовом монстре. Как узнала «Фонтанка», на древнерусской ладье под руководством священника-единоборца в кафтанах и рубахах X-го века плывут последователи Рюрика, которые намерены обойти Скандинавию.