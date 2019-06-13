В России перестанут выдавать бумажные дипломы о высшем образовании

Электронные дипломы придут на смену бумажным. Министерство образования и науки не собирается откладывать идею в долгий ящик — привычные «корочки» начнут уходить в прошлое уже к 2021 году.

Об этом 13 июня пишут «Известия». Чиновники считают, что инновация победит черный рынок поддельных дипломов.

Предполагается, что каждый выпускник будет иметь цифровое портфолио, куда, помимо оценок, войдет информация о практике, спортивных достижениях, научных исследованиях, а также курсах повышения квалификации. В тестовом режиме такая система заработает уже в 2019 году в пяти вузах, в 2020-м — еще в 15. А потом, как предполагается, станет обязательной для всех высших учебных заведений.

Сейчас на проверку подлинности диплома работодателем отводится до 30 дней. По мнению президента Всероссийского фонда образования Сергея Комкова, в России признаки подделки имеют до трети дипломов.





